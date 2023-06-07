На Свердловской детской железной дороге сошли вагоны

Движение поездов было временно остановлено
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вагоны поезда детской Свердловской железной дороги сошли с рельс. Произошедшее «КП-Екатеринбург подтвердили в пресс-службе компании.
Поезд отправился со станции Екатеринбург - Детский. На месте аварии работали сотрудники Свердловской детской железной дороги. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.
- После отправления со станции произошел сход двух пустых первых вагонов без опрокидывания. Пострадавших нет. Состав из четырех вагонов и тепловоза следовал под управлением штатных сотрудников. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Движение поездов было временно приостановлено.