На Свердловской детской железной дороге сошли вагоны

Движение поездов было временно остановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны поезда детской Свердловской железной дороги сошли с рельс. Произошедшее «КП-Екатеринбург подтвердили в пресс-службе компании.

Поезд отправился со станции Екатеринбург - Детский. На месте аварии работали сотрудники Свердловской детской железной дороги. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

- После отправления со станции произошел сход двух пустых первых вагонов без опрокидывания. Пострадавших нет. Состав из четырех вагонов и тепловоза следовал под управлением штатных сотрудников. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Движение поездов было временно приостановлено.