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НовостиОбщество7 июня 2023 12:46

На Свердловской детской железной дороге сошли вагоны

В результате аварии никто не пострадал
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Движение поездов было временно остановлено

Движение поездов было временно остановлено

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны поезда детской Свердловской железной дороги сошли с рельс. Произошедшее «КП-Екатеринбург подтвердили в пресс-службе компании.

Поезд отправился со станции Екатеринбург - Детский. На месте аварии работали сотрудники Свердловской детской железной дороги. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

- После отправления со станции произошел сход двух пустых первых вагонов без опрокидывания. Пострадавших нет. Состав из четырех вагонов и тепловоза следовал под управлением штатных сотрудников. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Движение поездов было временно приостановлено.