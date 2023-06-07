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НовостиПроисшествия7 июня 2023 12:43

У женщины, задохнувшейся в сауне Каменска-Уральского, осталось двое детей

Тела Дарья Смольяниновой и Ирины Домрачевой нашли на улице
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 35-летней жительницы Каменска-Уральского Дарьи С., погибшей в сауне на улице Олега Кошевого, осталось двое детей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила знакомая женщины. По одной из версий, Дарья и ее подруга Ирина скончались из-за неисправной проводки.

- Их тела были обнаружены в нижнем белье в сауне, а точнее говоря, на выходе из неё. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Известно, что женщины работали продавцами.