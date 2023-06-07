Свердловчане стали в 1,5 раза чаще доезжать до конца одной из самых красивых трасс в мире

Фото: Антон Петров

Свердловская область вошла в десятку регионов, чьи жители в высокий туристический сезон, с мая по сентябрь, преодолевают сотни километров Чуйского тракта, чтобы насладиться красотой и добраться до окончания трассы вблизи с границей с Монголией. В прошлом году в сравнении с 2021 годом число таких путешественников из Екатеринбурга, отметившихся в селе Жана Аул, выросло более чем в 1,5 раза.

В целом же, число россиян, добравшихся до этого населённого пункта в 2022 году выросло на треть в сравнении с 2021 годом.

Десятку регионов-путешественников возглавил Алтайский край, за ним – Республика Алтай и Кемеровская область. Также в шорт-лист вошли Новосибирская, Московская, Томская, Ленинградская области, Красноярский край и Омская область.

Чуйский тракт, главная дорожная артерия Горного Алтая – одна из самых живописных трасс мира. Протяжённость трассы составляет более 1 000 км. Ежегодно тысячи туристов из разных регионов страны проезжают по данной трассе, чтобы увидеть перевалы Семинский, Чике-Таман, место слияния рек Катуни и Чуи, петроглифы, водопады и Гейзерово озеро, «марсианские поля» и множество других достопримечательностей, расположенных по пути следования тракта.

Отправляясь в столь дальнюю поездку, путешественники обычно заботятся о различных нюансах: составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги о местах предстоящей поездки – с помощью смартфона и надежного мобильного интернета 4G билайн это можно сделать в процессе поездки. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет – это также один из залогов безопасности в дороге, возможность связаться с близкими и поделиться с ними фотографиями, видео или новостями.

Мобильный интернет и голосовая связь билайн остаются надежными в дороге по Чуйскому тракту и, в целом, Горному Алтаю. Чтобы упрочить позиции в 2023 году компания продолжает работу по развитию качества связи. Благодаря очередной оптимизации сети оператор не только увеличил скорости мобильного интернета по Республике на 15%, но и сделал более стабильным покрытие 4G на 7 участках, расположенных на разной протяжённости тракта. Это село Дубровка на 450 км, турбаза Юность на 460 км, отрезок трассы длиной 21 км от курорта Манжерок до с. Барангол, село Черга на 515 км, Семинский перевал на 583 км, село Туекта на 612 км, село Курай на 826 км Чуйского тракта. Их жители, гости, путешественники, проезжающие мимо, получили доступ к скоростному мобильному интернету LTE от билайн и всем сервисам.

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