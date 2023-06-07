В Екатеринбурге завершили поиски 47-летней женщины, пропавшей почти три недели назад

Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге завершили поиски 47-летней Елены Ямгуровой, пропавшей еще 18 мая. Женщину разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.
- Найдена, Жива. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в «ЛизаАлерт».
Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего 22-летнего молодого человека. О местонахождении Данила Вдовина ничего не известно с 21 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
К сожалению, не известно, во что был одет парень в день исчезновения. Сообщается, что Данил Вдовин может находиться и в другом городе.
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