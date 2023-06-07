Фото: администрация Екатеринбурга

В трех парках Екатеринбурга отремонтируют площадки для выгула собак. Об этом сообщили в администрации города. Деньги на работы выделил инвестор - директор сети «Заповедник» Татьяна Берсенева.

- Подобных зон в уральской столице не хватает, поэтому при благоустройстве общественных территорий, если позволяет ландшафт, мы обязательно их создаем, - отметил глава города Алексей Орлов. - Важно понимать, что такие пространства нужны и для воспитания питомцев, и для сокращения количества конфликтов их владельцев с другими горожанами. Поэтому подобные инициативы мы всесторонне поддерживаем.

Планируется привести в порядок площадки для выгула в парке имени Павлика Морозова, парке по улице Чкалова и парке «Южный». Планируется, что во время работ будет отремонтированы ограждения площадки, установлены урны и лавки, а также снаряды для занятий с животными.

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