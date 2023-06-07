В СК возбудили уголовное дело после гибели двух девушек в сауне Каменска-Уральского

Пожар мог случится из-за аварийной работы электросети. Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

После пожара в сауне Каменска-Уральского, в котором погибли две девушки, в следственном комитете возбудили уголовное дело. ЧП случилось утром 7 июня на улице Олега Кошевого, 18. Тела 20-летней Ирины и 35-летней Дарьи обнаружили на выходе из сауны в нижнем белье.

- По факту случившегося следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По предварительным данным, из-за аварийной работы электросети в сауне возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением. Обе погибшие, по версии следствия, скончались от отравления угарным газом. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило, рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По уголовному делу следователем СК России проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств преступления. Также уже известно, что обе жительницы города работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети.

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