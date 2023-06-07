Сегодня надёжная связь в пути, это не только вопрос комфорта, но и безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС с января по май 2023 года повысила скорость передачи данных и улучшила качество голосовой мобильной связи на самых популярных автомобильных направлениях региона.

- Лето – период автомобильных путешествий, вылазок на природу и садово-дачных миграций. Поэтому каждый год мы в МТС создаём «дорожную карту», помогающую нам ликвидировать «белые пятна» на самых популярных у свердловчан направлениях. Сегодня надёжная связь в пути, это не только вопрос комфорта, но и безопасности путешественников, актуальной информации о пробках, – рассказывает о проделанной работе директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. - С начала этого года нам удалось ощутимо повысить качество связи на десяти участках самых востребованных автодорог. Полагаю, что до конца года нам удастся построить ещё столько же, или даже больше объектов связи.

ЕКАД: С начала 2023 году МТС подключила четыре новые базовые станции на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Три из них расположены в юго-западном секторе ЕКАД: в районе посёлка Мичуринский, СНТ «Берёзка» и СНТ «Надежда». Одна – в северо-восточном – в посёлке Садовом.

Р-352: На автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» с начала года появились четыре новые базовые станции. Одна из них в переулке Суворовском позволит, путешествующим в северном направлении, автомобилистам настроить навигационные приложения, скачать музыку в дорогу, а пассажирам в считанные минуты запастись фильмами. Новая антенна в селе Николо-Павловском выполнит ту же задачу для путешествующих из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Ещё две современные базовые станции появились на участке Серовского тракта «Обход Нижнего Тагила».

Р-351: Сотовая связь на автодороге Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» получила подкрепление в виде нового телеком- оборудования, установленного в посёлке Новая Поварня под Екатеринбургом и в посёлке Тугулым, вблизи границы с Тюменской областью.

Р-354: Базовая станция в Новой Поварне охватывает и участок автодороги Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган»

Исинский тракт: Работающая в двух диапазонах 3G и 4G базовая станция в первом квартале года была построена в районе Солодова Лога на Исинском тракте – популярном у тагильских садоводов направлении.