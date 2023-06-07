В Екатеринбурге продают самую большую «однушку» в 333 квадрата

Фото: скриншот сайта «Циан»

В Екатеринбурге обнаружена квартира-рекордсмен среди уральских новостроек. Она расположилась в элитной новостройке в Верх-Исетском районе. Площадь мега-жилья внушительна и составила 333,4 квадратных метров. При этом, жилье – однокомнатное. Об этом сообщают специалисты агентства недвижимости «Циан».

Примечательно, что квартира имеет два уровня. В «однушке» свободная планировка.

- Нижний ярус отведен под обширный кабинет со свободной планировкой и холл, снабженный двумя санузлами. Наверху расположены мастер-спальня, большая кухня-гостиная и две лоджии, - сообщает агентство недвижимости «Циан».

Владельцев на эту жилплощадь еще не нашли. К тому же, ее будущему хозяину она обойдется в 38, 7 миллионов рублей.

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