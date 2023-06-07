На Уктусе строители монтируют пролеты нового пешеходного моста

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

Строительство пешеходного моста через Исеть в микрорайоне Уктус в разгаре: строители уже возвели все четыре опоры будущего моста – две береговые и две промежуточные, они представляют собой буронабивные сваи диаметром 98 см. Прямо сейчас ведется монтаж блоков опорных балок.

– Мост будет трехпролетным: два пролета по 12 метров и один пролет 18 метров. Общая длина моста составит 50 метров, – рассказали в компании «Атомстройкомплекс». – Рядом сооружен временный рабочий мост, по которому передвигается строительная техника и с которого осуществляется монтаж конструкций. По окончании строительства он будет демонтирован. Пешеходный мост обеспечит удобную и безопасную связь левого берега Исети с правым, где, в частности, расположена ближайшая остановка общественного транспорта.

Напомним, строительство моста входит в проект по строительству участка улицы Водоемной и очистных сооружений. Проектом улицы предусмотрено устройство пешеходных тротуаров, велосипедной дорожки, озеленения и организации освещения. Строительные работы по первому этапу проекта, включая строительство пешеходного моста, будут завершены осенью этого года. В этом году «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению второго и третьего этапов реализации проекта по строительству улицы Водоемной, окончание которых намечено на 2024 год.