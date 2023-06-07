ЦИК России согласовала применение дистанционного электронного голосования в Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выборы в Свердловской области могут пройти в электронном формате. Избирательная комиссия рассмотрит вопрос о применении дистанционного голосования (ДЭГ), сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Свердловской области.
- Свердловский избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдут выборы, - сообщили в пресс-службе Избиркома. - Необходим комплексный подход - ведь мы в первую очередь должны заботиться об интересах избирателей.
Также там напомнили, что дистанционное электронное голосование является лишь одной из возможных форм и все участковые избирательные комиссии будут работать в привычном режиме.
Отметим, что ЦИК России согласовала применение дистанционного электронного голосования в Свердловской области.
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