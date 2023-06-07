Группа выступит в парке в День России
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Летнем парке «Уралмаш» пройдет концерт «На-На». Согласно информации на их официальном сайте, выступление легендарной группы ожидается 12 июня, в День России.
Напомним, ранее мы писали, что жители Екатеринбурга выбрали парк, который благоустроят в следующем году. Им стал летний парк «Уралмаш». Деньги из федерального бюджета на его реконструкцию в рамках программы не выделят из-за нехватки голосов.
Однако, по словам главы комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамары Благодатковой, парк в любом случае получит помощь и благоустройство будет продолжено.
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