В Екатеринбурге силовики оцепили здания правительства и Законодательного собрания

В Екатеринбурге утром 7 июня силовики оцепили здания правительства и Законодательного собрания. Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, ничего криминального и опасного не происходит.

- Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям в случае осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории, - рассказал Валерий Горелых. - Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее.

Он также отметил, что итоги учений будут тщательно проанализированы, чтобы устранить возможные проблемные моменты и повысить качество работы задействованных структур.

Напомним, ранее мы писали, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно ему, администрация Екатеринбурга планирует проводить мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, по оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и так далее.