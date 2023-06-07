В Академическом жители дома накинулись на девочку, раскладывающую листовки в ящики

Конфликт произошел в многоэтажке Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом жители дома на Сахарова, 93, накинулись на 15-летнюю девочку, раскладывающую листовки в ящики. Об этом сообщает E1.RU. Мужчина и женщина забрали у подростка пакет с брошюрами и выкинули его в мусорное ведро.

- Взрослые люди накинулись на ребенка. Я считаю, что это настолько кощунственно - выяснять отношения с ребенком! Есть претензии - звоните работодателю, - рассказала изданию мама девочки.

Также она рассказала, что это была первая работа ее дочери. Девочка решила раздавать листовки, чтобы заработать деньги и помочь маме после смерти отца.

Жильцы угрожали девочке полицией. В итоге она ушла из подъезда и расплакалась. Дальше раскладывать листовки она не стала. Этот конфликт, рассказала мама девочки, отбил у нее желание работать.

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