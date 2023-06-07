Пух на ветер не бросает: ученый УрФУ рассказал, какие деревья могут заменить пушащие тополя

В конце 40-х – начале 50-х годов наши города озеленяли быстро растущими тополями с прицелом на 15–20 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, почему тополя превалируют среди зеленых насаждений в наших городах и можно ли заменить их на другие деревья, рассказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

После войны в конце 40-х – начале 50-х годов наши города озеленяли быстро растущими тополями с прицелом на 15–20 лет. Но остались они на долгий период. Эти деревья неприхотливы к составу почв и атмосферным условиям, устойчивы к городской среде. За год могут расти больше чем на метр.

Конечно, можно заменять тополя другими деревьями, но это будет гораздо дороже для озеленителей и городского бюджета.

– У других деревьев разный коэффициент воспроизводства, – отметил Александр Ермошин. – Если у тополей высокая продуктивность, хорошее размножение, то у яблонь и лип коэффициент воспроизводства меньше. Поэтому деревья будут дороже. Кроме того, яблони живут около века, но в городе их высаживают на 40-50 лет, потому что они начинают болеть, становятся неэстетичными, их приходится чаще заменять.

Что касается пуха, то он есть у всех тополей женского пола. Раньше понять пол дерева можно было только у 7-10-летних саженцев. Сегодня благодаря науке – за несколько часов.

– Значительная часть тополей имеет либо женский, либо мужской пол. Есть только небольшая доля тополей, у которых присутствует генетический маркер и мужского, и женского пола. И такие растения могут менять пол. Например, в стрессовых условиях при очень сильной обрезке. Но таких растений немного. Если отбирать тополя мужского пола, то их можно размножать вегетативно, чтобы решить проблему с пухом, — считает ученый.

Теоретически лабораторно можно вывести сорт тополя, который бы не пушил, но есть законодательные ограничения.

– Культивирование генно-модифицированных культур в нашей стране запрещено. Есть идеи, связанные с геномным редактированием, когда новый ген не нужно выводить, а можно вырезать старый. Например, тот, который отвечает за развитие женских типов. Но пока ведутся дискуссии о законодательстве в отношении этих растений, – сказал Александр Ермошин.

По мнению ученого, заменить тополя на Урале можно яблонями, липой. Подходящий вариант для уральского климата и малых городов — хвойные. В большом городе сосны и ели тяжело переносят запыленность и загазованность. Заменить можно и березой, но ее пыльца является одним из мощнейших аллергенов. К кленам биолог также советует относиться осторожно.