На Урале в кошачьем корме нашли генетически модифицированную сою

В корм для кошек производитель подмешал генетически модифицированную сою в количестве более 5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в сухом кошачьем корме нашли генетически модифицированную сою. Об этом сообщили в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

- В России применение ГМО строго регулируется, но желающих обойти запреты с каждым годом становится все больше, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - В этот раз в корм для кошек производитель подмешал генетически модифицированную сою в количестве более 5%, что является нарушением действующих норм.

Протоколы лабораторных испытаний переданы заказчику исследований. Ему придется решить, что делать с «неправильным» кормом, от употребления животными которого могут быть неприятные последствия.

Напомним, ранее в Свердловской области сотрудники референтного центра Россельхознадзора обнаружили комбикорм для молочных коров содержащий генетически модифицированные организмы.

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