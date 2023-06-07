На Урале завершили поиски женщины, нуждающейся в медицинской помощи

Женщину искали волонтеры и полицейские

На Урале завершены поиски 74-летней Нины Ермаковой, нуждающейся в медицинской помощи.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в поисковом отряде.

Женщина пропала 6 июня в поселке Верхнее Дуброво. Розыск пропавшей Нины Ермаковой вела полиция Заречного. Как сообщали поисковики, женщина вышла из дома и не вернулась.

Напомним, в Екатеринбурге начались поиски пропавшей 69-летней женщины. О местонахождении Людмилы Скопиновой (Тонкиной) ничего не известно с 6 июня. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

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