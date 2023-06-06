В Екатеринбурге начались поиски 69-летней пенсионерки, нуждающейся в медицинской помощи

Женщина не ориентируется в пространстве. Фото:«ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски пропавшей 69-летней женщины. О местонахождении Людмилы Скопиновой (Тонкиной) ничего не известно с 6 июня. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые с проседью, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения пожилая женщина была одета в голубую футболку и темно-синие брюки. На ногах у нее были темно-синие кроссовки. Как сообщили волонтеры, женщина не ориентируется в пространстве.

Сейчас поисками Людмилы Скопиновой занимаются поисковики и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Люде по номеру 89045447224. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru