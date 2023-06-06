В Нижнем Тагиле осудят мошенника, обманывавшего пенсионеров

Уголовное дело мужчины направлено в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мошенник, обманывавший пенсионеров. Мужчина участвовал в схеме «родственник попал в ДТП» для того, чтобы выманивать деньги. Всего у злоумышленника удалось похитить больше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
С декабря 2022 года по январь 2023 года 31-летний мужчина в составе организованной группы похищал деньги у пожилых людей. Злоумышленники рассказывали жертвам, что их родственники стали виновниками аварий.
- При этом члены преступной группы предлагали пенсионерам передать денежные средства во избежание привлечения их родственников к уголовной ответственности, - рассказали в ведомстве.
Обвиняемый был «курьером». Он забил накопления у пенсионеров, а после переводил деньги на расчетные счета других участников схемы. Часть средств мошенник оставлял себе.
- По одному из эпизодов обвиняемому не удалось до конца довести свои преступные действия, поскольку жительница Нижнего Тагила перепроверила информацию об участии ее сестры в ДТП, - добавили в прокуратуре.
Уголовное дело мужчины направлено в Ленинский районный суд города. Там его рассмотрят по существу.
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