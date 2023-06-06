В лесу Первоуральска нашли труп мужчины

Мертвого мужчину нашли в лесу. Фото: «Инцидент Первоуральск»

В лесу Первоуральска обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел еще 5 июня. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте.

- В лесном массиве района Динас нашли труп мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего и проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств смерти, - сообщает очевидец.

В полиции Свердловской области подтвердили информацию об этом.

- Полицейские территориального ОВД проводят мероприятия по установлению личности погибшего, - пояснил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет города также прокомментировал инцидент. По предварительным данным, следов криминальных действий не обнаружено.

- По факту обнаружения тела проводится проверка. В настоящее время данных о том, что в отношении гражданина было совершено преступление, не имеется, - рассказали в следственном отделе СКР по Первоуральску.

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