В Ирбите 22-летнему парню грозит реальный срок за использование чужого авто

Управляющий машиной молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: МО МВД России «Ирбитский»

В Ирбите полицейские раскрыли преступление, связанное с пропажей автомобиля. Теперь 22-летнему молодому человеку грозит реальный срок за нарушение. Об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

В конце апреля ночью парень приехал в поселок Зайково. Там он до четырех утра выпивал с друзьями в кафе. Когда заведение закрылось, молодые люди искали варианты как им добраться в Ирбит.

- В этот момент обвиняемый заметил автомобиль марки «ВАЗ-2108», стоявший на парковке. Осмотрев транспортное средство, он понял, что двери машины не заперты, а в замке зажигания находятся ключи. Тогда у него возник преступный умысел воспользоваться данным автомобилем, чтобы добраться до дома, - рассказали в полиции.

У свердловчанина не было водительских прав, и обучения в автошколе он не проходил. Однако парень все-таки решил воспользоваться чужой машиной. Добравшись до города, авто молодые люди оставили у въезда.

Этой же ночью владелец машины заметил пропажу. Он обратился в полицию за помощью. Сотрудникам МВД удалось найти пропавший автомобиль. А компанию молодых людей, которая воспользовалась чужим транспортом задержали. Управляющий машиной молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. На него возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

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