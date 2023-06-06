За выходные в Екатеринбурге составили 92 административных протокола

Горожане хулиганили и выпивали в общественном месте. Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

За выходные, 3 и 4 июня, в Екатеринбурге полицейским удалось выявить множество нарушений. В ходе рейда по водоемам было составлено 92 административных протокола. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Спасатели совестно с сотрудниками МВД обошли различные водоемы и лесопарки. Основной задачей рейда стала профилактика несчастных случаев. Во время проверок полицейские проводили разъяснительные беседы.

- Правоохранителями составлено 92 административных протокола за различные нарушения. Основную массу составило распитие алкоголя в общественном месте (59 протоколов), 15 граждан привлечены за мелкое хулиганство, шесть законных представителей - по ст. 5.35 за неисполнение родительских обязанностей, - объяснили в полиции.

Помимо этого, проверяющие нашли и нарушения пожарной безопасности. Такие как разведение открытого огня. Рейды будут продолжаться, а нарушителей продолжат привлекать к ответственности.

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