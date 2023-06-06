Непогода придет в регион вечером 7 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

На Свердловскую область надвигается шквалистый ветер и крупный град. Об этом жителей региона предупредили уральские спасатели. Они объявили штормовое предупреждение.

- Ночью 7 июня местами в Свердловской области ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди и крупный град. Соблюдайте меры безопасности, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели посоветовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, поскольку он может быть травмопасным. Если же сильный ветер застал вас, то постарайтесь отойти подальше от легких построек, мостов, деревьев и линий электропередач.

Владельцам частных домов порекомендовали подготовить ливневые канализации к отводу дождевой воды. Во время грозы в дома советуется закрыть все окна, двери и дымоходы. При ударе молнии, не подходите близко к электропроводке и другим опасным источниками электричества.

В экстренной ситуации можно позвонить спасателям по номерам: 101 или 112.

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