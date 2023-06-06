В Свердловской области ищут 74-летнюю бабушку

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В поселке Верхнее Дуброво пропала 74-летняя женщина. Последний раз пенсионерку Нину Ермакову видели 6 июня. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв». Розыск пропавшей Нины Ермаковой ведет полиция Заречного.

Как сообщают поисковики, женщина вышла из дома и не вернулась. Также пенсионерке требуется медицинская помощь. Волонтеры отмечают, что у женщины худощавое телосложение. Кроме того, из особых примет у пропавшей седые короткие волосы, карие глаза. Ее рост – 164 сантиметра.

В момент пропажи женщина была одета в халат голубого цвета, розовые сланцы, а также коричневую толстовку.

Если вам известно что-либо о местонахождении женщины, то вы можете сообщить информацию координатору по телефонам +79521303370, Надежда, или (834377) 2-10-59.

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