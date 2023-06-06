В Екатеринбурге на Уралмаше обнаружили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили очевидцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше очевидцы обнаружили тело мужчины. Труп находился за остановкой «Калина». Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

На месте происшествия работали полицейские и следователи. Сообщается, что личность умершего уже установлена.

- По предварительным данным, он являлся лицом без определенного места жительства в возрасте от 40 до 45 лет. Криминала в ситуации предварительно не усматривается, - сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.

Все обстоятельства происшествия выяснят следователи, которые выезжали на место происшествия и проводили опрос очевидцев. Сотрудники ведомства назначили проверку по факту случившегося. Ранее в Академическом жители обнаружили труп мужчины у продуктового магазина. Следователи сообщали, что предварительно его смерть не носит криминальный характер.

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