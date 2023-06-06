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НовостиОбщество6 июня 2023 13:18

Сестры из Нижнего Тагила отсудили у больницы по 100 тысяч рублей за смерть отца

Пациента госпитализировали лишь со второго раза
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Суд встал на сторону родственников умершего мужчины

Суд встал на сторону родственников умершего мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две сестры из Нижнего Тагила через суд добились компенсации за смерть отца. Как пишет TagilCity.ru со ссылкой на материалы дела, пожилой мужчина скончался в хирургическом отделении ГБУЗ СО «Демидовская городская больница».

Он почувствовал сильную боль в животе. На скорой помощи мужчину доставили в больницу. Врачи дали ему обезболивающее, а потом отпустили домой. При этом госпитализировать пациента медики отказались.

Но, находясь дома, мужчина вновь почувствовал сильную боль и снова вызвал скорую. На этот раз пациента госпитализировали. Ему сделали операцию и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести.

После этого мужчине провели еще три операции. После них пациент скончался, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали нагноение операционной раны и перитонит.

После смерти отца в реанимации его дочери обратились в суд. В ходе процесса представитель «ДГБ» уверяла, что пенсионер умер из-за заболевания, которое у него уже было на момент поступления в больницу. Речь шла о спаечной болезни брюшной полости и кишечной непроходимости. Однако страховая в ходе экспертизы выявила факт оказания некачественной медпомощи. В частности, неверное назначение и проведение антибактериальной терапии.

Суд встал на сторону родственников умершего мужчины. Теперь «Демидовская городская больница» будет обязана выплатить в пользу дочерей компенсацию морального вреда — по 100 тысяч рублей каждой. Помимо этого, «ДГБ» будет обязана компенсировать расходы на экспертизу.