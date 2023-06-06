Сестры из Нижнего Тагила отсудили у больницы по 100 тысяч рублей за смерть отца

Суд встал на сторону родственников умершего мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две сестры из Нижнего Тагила через суд добились компенсации за смерть отца. Как пишет TagilCity.ru со ссылкой на материалы дела, пожилой мужчина скончался в хирургическом отделении ГБУЗ СО «Демидовская городская больница».

Он почувствовал сильную боль в животе. На скорой помощи мужчину доставили в больницу. Врачи дали ему обезболивающее, а потом отпустили домой. При этом госпитализировать пациента медики отказались.

Но, находясь дома, мужчина вновь почувствовал сильную боль и снова вызвал скорую. На этот раз пациента госпитализировали. Ему сделали операцию и перевели в реанимацию в состоянии средней тяжести.

После этого мужчине провели еще три операции. После них пациент скончался, не приходя в сознание. У мужчины диагностировали нагноение операционной раны и перитонит.

После смерти отца в реанимации его дочери обратились в суд. В ходе процесса представитель «ДГБ» уверяла, что пенсионер умер из-за заболевания, которое у него уже было на момент поступления в больницу. Речь шла о спаечной болезни брюшной полости и кишечной непроходимости. Однако страховая в ходе экспертизы выявила факт оказания некачественной медпомощи. В частности, неверное назначение и проведение антибактериальной терапии.

Суд встал на сторону родственников умершего мужчины. Теперь «Демидовская городская больница» будет обязана выплатить в пользу дочерей компенсацию морального вреда — по 100 тысяч рублей каждой. Помимо этого, «ДГБ» будет обязана компенсировать расходы на экспертизу.