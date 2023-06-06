МЧС предупредило уральцев о сильных дождях и резком ветре

На Свердловскую область обрушатся ливни и сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС предупредили жителей Свердловской области о непогоде и сильных осадках. Предупреждение будет действовать до 7 июня включительно.

Как сообщают спасатели, в регионе ожидаются сильные ветры с порывами до 14 метров в секунду. Также уральцам в ближайшие дни пообещали мощные ливни и пасмурную погоду.

Спасатели МЧС Свердловской области просят соблюдать меры безопасности. При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно обращаться в пожарно-спасательную часть МЧС.

Кроме того, уральские синоптики предупредили о том, что в области 6-7 июня местами сохраняется высокая пожарная опасность. Так, согласно прогнозу 7 июня, в Екатеринбурге ожидается +12... +14 градусов ночью. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Не исключен дождь, а на протяжении дня будет облачно.

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