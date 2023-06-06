Глава Екатеринбурга утвердил план действий при теракте

В случае высокого уровня опасности службы должны провести эвакуацию людей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план действий при террористической угрозе. Документ об этом опубликован на официальном городском портале.
Так, в плане дополнительных мер выведен алгоритм действий при введении «синего», «желтого» или «красного» уровня террористической угрозы. В случае введения повышенного, «синего», уровня предусмотрены:
Усиленный досмотр пассажиров метрополитена;
Проведение осмотров объектов инфраструктуры, тепло- и газопроводов, энергосистем;
Проверка мест массового скопления граждан;
На случай объявления высокого, «желтого», уровня террористической опасности будут введены:
Проверка готовности персонала и подразделений для ликвидации последствий террористических актов; на эти мероприятии отведено полтора часа.
При «красном» уровне опасности за час нужно усилить охрану объектов, которые могут подвергаться террористической атаке. Также на протяжении получаса нужно приготовиться к эвакуации людей. Аварийно-спасательные бригады должны работать бесперебойно.
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