Глава Екатеринбурга утвердил план действий при теракте

В случае высокого уровня опасности службы должны провести эвакуацию людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план действий при террористической угрозе. Документ об этом опубликован на официальном городском портале.

Так, в плане дополнительных мер выведен алгоритм действий при введении «синего», «желтого» или «красного» уровня террористической угрозы. В случае введения повышенного, «синего», уровня предусмотрены:

Усиленный досмотр пассажиров метрополитена;

Проведение осмотров объектов инфраструктуры, тепло- и газопроводов, энергосистем;

Проверка мест массового скопления граждан;

На случай объявления высокого, «желтого», уровня террористической опасности будут введены:

Проверка готовности персонала и подразделений для ликвидации последствий террористических актов; на эти мероприятии отведено полтора часа.

При «красном» уровне опасности за час нужно усилить охрану объектов, которые могут подвергаться террористической атаке. Также на протяжении получаса нужно приготовиться к эвакуации людей. Аварийно-спасательные бригады должны работать бесперебойно.

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