Свердловский Роспотребнадзор устроил тайные рейды в поисках смертельного «сидра»

Дмитрий Козловских отметил, что увидеть смертельную продукцию в торговом зале можно будет и без присутствия владельцев торговой точки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы свердловского Роспотребнадзора будут обходить торговые точки в поисках пивного напитка «Мистер Сидр».

Напомним, по последним данным, из-за него погибли 28 человек из нескольких регионов России. Больше всего погибших, употреблявших этот напиток, зафиксировано в Ульяновске. Там скончались 18 человек. Также шесть человек умерли в Самарской области. В больницах в настоящее время находятся более 50 человек.

Как уточнил начальник Управления Роспотребнадзора по Свердловской области во время выступления в Законодательном собрании региона, проверки будут проводиться тайно.

- Не нужно взаимодействовать с предпринимателем, чтобы зайти и увидеть в зале эту продукцию. В случае выявления мы будем обращаться в прокуратуру и надеемся на понимание по скорейшей организации внеплановых проверок, – приводит слова начальника Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских «ФедералПресс».

Напомним, недавно стало известно о том, что около тысячи бутылок «Мистера Сидра» нашли в Челябинской области.