Как будет развиваться Екатеринбург в следующие 20 лет: отвечает глава города Алексей Орлов

По словам градоначальника, Генеральный план уральской столицы на период до 2045 года утвержден. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, Генеральный план уральской столицы на период до 2045 года уже утвержден. Приказ об этом выпущен Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

- В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории. Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии – все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга, – подчеркнул Алексей Орлов.

Глава города поблагодарил специалистов, которые работали над новой версией Генплана, заявив, что они проделали титанический труд.

Генеральный план Екатеринбурга - это главный градостроительный документ. Он отражает планы по строительству школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья.

Новый Генплан стал подарком к 300-летию Екатеринбурга. По демографическому прогнозу, население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 до 2 миллионов человек. В качестве территорий, где предполагается преобразование застройки, выделяются ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-Западный, Уктус и Вторчермет.

Проектом предусмотрено развитие необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. К 2045 году планируется создание 102 тысяч мест в детских садах, 233 тысяч - в школах,75 тысяч - в организациях дополнительного образования. Планируется построить 574 километра улично-дорожной сети, 551 километр линий общественного транспорта.