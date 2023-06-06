Приставы остановили стройку «Баден-Бадена» на Шарташе

Фото: ГУФССП России по Свердловской области
Приставы по решению Кировского суда остановили стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.
- Поступил исполнительный лист, предметом которого является в качестве обеспечительной меры по исполнению иска администрации Екатеринбурга о сносе самовольной постройки, запретить гражданину К. и иным лицам осуществлять любые работы по продолжению создания объектов в границах трех земельных участков, расположенных на улице Отдыха, - рассказали в пресс-службе ГУФССП.
Приставы предупредили представителей компании об ответственности в случае неисполнения решения суда. Работы по строительству были приостановлены. Рабочие и строительная техника покинули стройку.
- Приставы вручили требование о приостановлении строительно-монтажных работ в отношении спорных объектов бассейна и хозяйственного помещения. Данное требование было исполнено добровольно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Баден-Баден».
Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе.
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