Приставы остановили стройку «Баден-Бадена» на Шарташе

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы по решению Кировского суда остановили стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

- Поступил исполнительный лист, предметом которого является в качестве обеспечительной меры по исполнению иска администрации Екатеринбурга о сносе самовольной постройки, запретить гражданину К. и иным лицам осуществлять любые работы по продолжению создания объектов в границах трех земельных участков, расположенных на улице Отдыха, - рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Приставы предупредили представителей компании об ответственности в случае неисполнения решения суда. Работы по строительству были приостановлены. Рабочие и строительная техника покинули стройку.

- Приставы вручили требование о приостановлении строительно-монтажных работ в отношении спорных объектов бассейна и хозяйственного помещения. Данное требование было исполнено добровольно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Баден-Баден».

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга планирует через суд снести постройки «Баден-Бадена» на Шарташе.

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