Приговор экс-мэру признали законным и обоснованным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре объяснили, почему передумали обжаловать приговор Евгению Ройзману*, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовали на 260 тысяч рублей.

- Апелляционное представление органами прокуратуры было внесено в связи с несвоевременным вручением судом копии приговора государственному обвинителю, ввиду неизвестности мотивировки суда и правильного изложения позиции обвинения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что апелляционное представление было отозвано утром 6 июня в связи с законностью и обоснованностью приговора суда.

Напомним, что суд признал Евгения Ройзмана* 19 мая. Поводом для расследования стала запись на YouTube-канале бывшего мэра от 1 июля 2022 года.

* признан иностранным агентом.

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