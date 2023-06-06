В Екатеринбурге закроют проезд по улице Ляпустина

Перекрыт будет участок от жилого дома № 1 по улице Ферганская до переулка Режимный
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге застройщики жилого комплекса «Тишина» с 20 июня по 25 августа закроют проезд по улице Ляпустина. Об этом сообщили в администрации города.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.
Перекрыт будет участок от жилого дома № 1 по улице Ферганская до переулка Режимный. Здесь будут установлены дорожные знаки и указатели. После завершения работ строители обещают восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге временно изменит маршрут автобус №28 «Радиоколледж – Горбольница №7» из-за закрытия улицы Учителей, от улицы Июльской до улицы Сулимова. Перекрытие дороги запланировано с 5 июня по 15 августа.
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