Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%

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В мае 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+11,5%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+4,8%). Пассажирооборот в мае 2023 года составил 722 млн пасс-км, что на 6,5% больше мая 2022 года.

За пять месяцев (январь-май) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 11,9 млн пассажиров, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 8,8 млн пассажиров (+15,2%), в дальнем следовании – 3,1 млн (+15,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 13,2% и составил 3,2 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в мае 2023 года перевезено 102,5 млн пассажиров, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 92,7 млн пассажиров (+5,3%), в дальнем следовании – 9,8 млн (+7,2%). Пассажирооборот в мае 2023 года составил 10,6 млрд пасс-км, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего за январь-май 2023 года перевезено 466 млн пассажиров (+8,9% к январю-маю 2022 года), из них в дальнем следовании – 42,5 млн пассажиров (+18%), в пригородном сообщении –423,5 млн (+8%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 16,1% к уровню прошлого года и составил 45,4 млрд пасс-км.