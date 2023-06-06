В Красноуфимске женщина зарезала мужчину, который хотел за ней поухаживать

Мужчина скончался от колото-резаной раны сердца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске женщина обвиняется в убийстве своего собутыльника. Посиделки компании, в которой была одна женщина и трое мужчин проходили в квартире вечером 4 июня. Подозреваемая женщина распивала алкоголь со знакомыми.

- Один из мужчин оказывал единственной даме знаки внимания, но она его отвергла. Однако джентльмен продолжил настаивать. Тогда женщина вспылила и схватила нож, - сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Соседи, услышавшие шум из квартиры позвонили полицейским. Прибывший на место участковый увидел убитого мужчину и его знакомых, которые были пьяны. Как выяснилось, ранее женщина уже была судима за разбой.

- Следственным отделом по Красноуфимску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы 1988 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина скончался на месте от колото-резаной раны сердца. Теперь следователи продолжают собирать доказательную базу и устанавливают обстоятельства случившегося.

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