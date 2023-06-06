От укусов клещей пострадали почти 13 тысяч свердловчан

Случаев присасывания клещей в регионе пока меньше, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

От укусов клещей по данным на 5 июня пострадали уже 12 957 свердловчан. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди пострадавших 2 507 детей.

- Это в 1,36 раза ниже аналогичного периода 2022 года и среднего многолетнего уровня, - рассказали санврачи.

Случаи присасывания зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Больше всего пострадавших в Верхотурье, Дегтярске, Пышминском, Новолялинском, Талицком городском округе и еще восьми муниципалитетах.

Госпитализировано с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» 46 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 130 человек.

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