От укусов клещей пострадали почти 13 тысяч свердловчан

Случаев присасывания клещей в регионе пока меньше, чем в прошлом году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От укусов клещей по данным на 5 июня пострадали уже 12 957 свердловчан. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди пострадавших 2 507 детей.
- Это в 1,36 раза ниже аналогичного периода 2022 года и среднего многолетнего уровня, - рассказали санврачи.
Случаи присасывания зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Больше всего пострадавших в Верхотурье, Дегтярске, Пышминском, Новолялинском, Талицком городском округе и еще восьми муниципалитетах.
Госпитализировано с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» 46 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 130 человек.
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