В Екатеринбурге массово проверяют автобусы

Проверки будут проходить до 8 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 6 июня сотрудники ГИБДД массово проверяют автобусы. За пару часов выявлено уже восемь нарушений водителями автобусов. Как сообщили в ГИБДД, наиболее частое правонарушение - техническая неисправность общественного транспорта.

- При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, инспекторы принимают меры по запрещению дальнейшего движения автобуса, а в отношении водителей и организаторов перевозок составляют административные материалы, - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Проверки будут проходить до 8 июня. Госавтоинспекторы проверят у водителей автобусов соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение технического осмотра.

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