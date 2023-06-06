Жители Екатеринбурга сразятся в чемпионате по поеданию пельменей

Соревнование пройдет 11 июня в ТРЦ «Карнавал». Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пельменей. Он состоится 11 июня в торговом центре «Карнавал».

- В конкурсе будет пять отборочных туров. По их результатам из 30 участников выберут полуфиналистов, а затем и финалистов, которые поборются за звание лучшего поедателя пельменей, - рассказали организаторы.

В мероприятии смогут принять любой желающий по предварительной регистрации. Она начнется в день соревнования в 13:00. Сам чемпионат стартует в 14:00.

Организаторы обещают призы всем, кто примет участие в соревновании. Это будут подарочные карты торгового центра.

- А для самых стойких и быстрых едоков на картах будут существенные суммы, которые можно будет потратить в ТРЦ в течение года, - добавляют организаторы мероприятия.

В день чемпионата в ТЦ выступят артисты шоу-балета «Анимекс» и солистка Театра эстрады Христина Макарова.

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