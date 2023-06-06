В Академическом образовались огромные пробки

Из-за ремонтных работ водители стоят в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом утром 6 июня образовались огромные пробки. Так, затор образовался на Вильгельма де Геннина, Вонсовского и Амундсена. Все дело в перекрытиях - рабочие перекопали дороги.

- Благодаря «продуманным» действиям дорожников и администрации Академ встал в лютую пробку. Все стоит наглухо с семи утра благодаря одновременному ремонту дорог в Академическом и Солнечном, - рассказал E1.RU читатель.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Напомним, ранее мы писали, что в Академическом с 12 июня по 17 июля закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья. Проехать нельзя будет от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Здесь специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будут строить тепловую сеть.

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