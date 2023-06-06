Зрителям пообещали вернуть деньги за сорванный концерт «Три дня дождя» в Екатеринбурге

Солиста отправили на лечение на несколько недель. Фото: соцсети

Продюсер рок-группы «Три дня дождя» пообещал зрителям концерта в Екатеринбурге, сорванного из-за пьяного солиста, вернуть деньги за билеты. Об этом Сергей Slem сообщил в telegram-канале лейбла IZBA, которому принадлежит группа.

- Организаторы вернут деньги всем желающим, но мы прилетим дать еще один концерт в Екатеринбург, и все билеты с этого концерта будут действительны! Информацию по дате предоставим, как только Глеб вернется к работе физически и морально, - сообщил продюсер.

Глеб Викторов еле произносил слова а затем упал и попытался продолжить концерт лежа. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Концерт проходил 4 июня на летней сцене «Телеклуба». Солист Глеб Викторов вышел пьяным, несколько раз ронял микрофон, еле произносил слова а затем упал и попытался продолжить концерт лежа, после чего его вывели со сцены. Позднее Сергей Slem также сообщил, что музыканта на несколько недель положили на реабилитацию в больницу, а проект закрыли на неопределенный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Екатерина Мизулина призвала прекратить травлю солиста «Три дня дождя» после пьяного концерта в Екатеринбурге. Она также заявила, что сам музыкант должен извиниться перед фанатами (подробнее)

«Лопнула психика»: продюсер «Три дня дождя» объяснился за скандальное выступление солиста. Продюсер «Три дня дождя» объяснился за пьяное выступление солиста и срыв концерта в Екатеринбурге (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru