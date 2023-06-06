Фото: Роспортебнадзор по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора спасли кукушонка. На птенца напали вороны.

- Специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора и филиала возле своего здания на ул. Мичурина заметили кукушонка, отбивающегося от стаи ворон. Коллеги пришли на помощь птенцу, ворон отогнали, кукушонка на время приютили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас кукушонок находится на лечении у орнитологов. К ним его отправили сотрудники ЕМУП «Спецавтобазы», пришедшие на помощь санврачам. Когда птенец пойдет на поправку, его отпустят на свободу.

Напомним, ранее мы писали, что екатеринбурженка спасла от стаи ворон птицу из Красной книги. Раненого вальдшнепа передали специалистам.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru