Фото: предоставлено пресс-службой парка

В ЦПКиО 17 июня пройдет Маяковский-фест. Как рассказали в пресс-службе парка, в этом году, он приурочен сразу к трем датам: 90 лет парку, 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского и 300 лет Екатеринбургу.

- Зачем идти в парк в этот день? Слушать хорошую музыку и стихи, приобщаться к творчеству, вкусно есть, смотреть новое кино, встречаться и знакомиться, - рассказали в парке Маяковского.

На главной сцене в день фестиваля выступят группа «внимание брусника!» и Петр Налич. На сцену Саундпарк выйдет поэтэсса Анна Егоян.

Также в программе фестиваля детский спектакль, поэтическая дуэль, свободные чтения, лекции, мастер-классы, экскурсии и просмотр фильма.

Вход на фестиваль свободный. Полностью программу можно посмотреть на сайте и в соцсетях парка.

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