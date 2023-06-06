Приговор по делу Евгения Ройзмана* о дискредитации армии вступил в силу

Апелляционные жалобы на приговор экс-мэра не поступали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор по делу Евгения Ройзмана* о дискредитации армии 6 июня вступил в законную силу. Апелляционные жалобы на приговор не поступали. Как ранее сообщал «КП-Екатеринбург» адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов, он не планировал обжаловать приговор.

С бывавшего мэра с сегодняшнего дня снят запрет определенных действий, действовавший до вступления в силу приговора, согласно которому он не мог посещать публичные места, общаться со свидетелями по делу без письменного разрешения, пользоваться интернетом и использовать средства связи.

Напомним, 19 мая Евгения Ройзмана* признали виновным по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России и назначили ему штраф в 260 тысяч рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК стал прямой эфир на YouTube-канале экс-мэра от 1 июля.

Позже стало известно, что прокуратура решила обжаловать решение суда, а значит приговор экс-мэру не вступил в законную силу.

* признан иностранным агентом.

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