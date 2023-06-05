В Нижнем Тагиле больше месяца ищут 55-летнюю женщину

Женщина может находиться в любом районе Нижнего Тагила. Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле больше месяца идут поиски пропавшей 55-летней женщины. О местонахождении Алевтины Ильиной ничего не известно с 4 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, нормального телосложения, серо-зеленый цвет глаз, волосы русого цвета, - рассказали волонтеры.

В день пропажи Алевтина Ильина была одета в серую кофту, черную юбку. На ногах у нее были черные туфли. А с собой женщина взяла черную дамскую сумку. Свердловчанка может находиться в любой части Нижнего Тагила.

На данный момент поисками женщина занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Алевтина Ильина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 89222190672. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

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