Судебные приставы арестовали 18 автомобилей свердловских должников

Проверки прошли в Екатеринбурге. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Свердловской области прошел рейд на выявление должников. Его провели в Екатеринбурге. Судебные приставы совестно с сотрудниками МВД проверили жителей города. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

В ходе рейда были проверены 62 водителя-должника. Судебные приставы также смогли арестовать 18 машин в связи с задолженностями владельцев на сумму более 7,5 миллионов рублей. Сотрудники власти арестовали авто Volvo C30, поскольку автомобилист накопил долг порядка 740 тысяч рублей по кредиту. Также водитель Mazda6 лишился своего авто, его задолженность за штрафы ГИБДД превысила 55 тысяч рублей.

- Многие автовладельцы не захотели становиться пешеходами и погасили задолженности на месте через личный кабинет на Госуслугах. Должник на Kia Rio погасил 171 тысячу рублей, а водитель Volkswagen Polo полностью оплатил долг 99 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, - рассказали в ведомстве.

Все арестованные машины были направлены на стоянку. В общей сложности сумма погашенных долгов по налогам и штрафам ГИБДД на месте превысила 600 тысяч рублей.

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