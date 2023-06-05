У Шарташского лесного парка установили пункт «Умной переработки»

Только в 2023 году на установку 113 объектов направили 20 миллионов рублей из областного бюджета. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

У входа в Шарташский лесной парк установили пункт «Умной переработки». Открытие площадки прошло в день окружающей среды и День эколога, 5 июня. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В пункт екатеринбуржцы смогут принести макулатуру, металл, цветное и прозрачное стекло, мягкий и твердый полиэтилен, полипропилен и пластиковые бутылки. Также рядом расположили обычные контейнеры, туда можно опустить несортируемый мусор. Данная площадка уже седьмая в Екатеринбурге.

- Уральцы стали активнее интересоваться темой раздельного сбора отходов. Многие ввели систему раздельного сбора мусора в своих домах. И таких людей, которые задумываются об экологичности процессов, становится все больше. Поэтому я уверен, что идея приживется, и Шарташский лесной парк, открыв современную контейнерную площадку, внесет свой вклад в дело сохранения окружающей среды, - пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

На данный момент в регионе организована сортировка отходов в 54 муниципальные образованиях. Удалось сменить около девяти тысяч контейнерных площадок. Только в 2023 году на установку 113 объектов направили 20 миллионов рублей из областного бюджета.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru