В Екатеринбурге Toyota сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на «красный»

За рулем машины находился 20-летний молодой человек. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла авария с участием ребенка. Утром 5 июня на улице Космонавтов Toyota сбила 11-лнетнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Toyota Sprinter Carib двигалась на «зеленый» со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Заречной. Однако в этот момент на запрещающий сигнал светофора дорогу перебегал ребенок. Легковушка наехала на мальчика.

- В результате аварии пострадал 11-летний мальчик, с места ДТП с травмой головы, ушибом спины, ушибом височной области доставлен в лечебное учреждение № 9, - рассказали в ГИБДД.

За рулем авто находился 20-летний водитель. Он рассказал, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно, молодой человек попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось.

На месте аварии работали автоинспекторы. Они провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП. В школе, где обучается пострадавший, пройдут проверки на предмет обучения детей ПДД.

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