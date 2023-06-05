В Ревде простились с погибшим в зоне СВО мобилизованным

Олег Зверев отправился на службу в сентября. Фото: глава Ревды Татьяна Клепикова

В Ревде Свердловской области простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО. Олег Зверев погиб при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и отвагу награжден посмертно орденом Мужества.

- Очень горько осознавать, что от нас уходят молодые ребята, сыны, мужья, отцы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега. Весь город скорбит вместе с вами. Ревда никогда не забудет Героя, - пишет на своей странице во «Вконтакте» глава Ревды Татьяна Клепикова.

Олегу Звереву было 36 лет. Военнослужащего мобилизовали в сентябре 2022 года. Как пишут СМИ города, у него остались двое детей, третий ребенок должен вскоре родится

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