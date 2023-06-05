В Свердловской области резко похолодает в ночь на 6 июня

Аномальная жара ушла из региона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Свердловскую область после долгой и аномальной жары надвигается резкое похолодание. В ряде районов возможны и заморозки, пишет синоптик и автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.
По его данным, самое ощутимое понижение температуры ожидается на достаточно большой территории Свердловской области. В нее вошли Нижний Тагил, Серов, Лесной, Красноуфимск, Новоуральск.
- Предстоящей ночью на выделенной территории ожидается понижение температуры воздуха до +1..+6, - уточняет Алексей Пулин.
Если ночная температура воздуха в условиях ясной погоды и при слабом ветре опустится до +5 градусов, то существует вероятность локальных заморозков на почве, заключает эксперт.
До этого главный синоптик Урала Галина Шепоренко предупреждала о том, что июнь в этом году жарким не будет. Вскоре температура понизится, погода в Екатеринбург придет погода с Европейской части России. Такая погода в перспективе ожидается уже на этой неделе.
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