В Екатеринбурге отключат телевидение и радио

Телевидение и радио отключат в первой половине дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за технических работ отключат телевидение и радио. Сигнал ряда телеканалов и радиостанций пропадет 6 июня с 8:00 до 15:00, о чем сказано на сайте Цифрового эфирного телевидения.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - указывается на сайте.

Так, жители Екатеринбурга не смогут посмотреть программы по телеканалам РТРС-1 и РТРС-2. В РТРС-1 входят Первый канал, «Россия1», «Росси24», «Россия Культура» «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», ОТР и ТВЦ.

В РТРС-2 вошли телеканалы СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Спас», «Пятница», «Мир», «Звезда», ТВ-3, «Домашний» и МУЗ ТВ.

Среди радиостанций в Екатеринбурге под ограничения попали «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», радиоканал «МИР», радио «Звезда», «Орфей», радио «Екатеринбург», радио «Вера», «Воскресение», «Серебряный дождь».

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