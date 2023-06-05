Вандалы испортили стрит-арт с Сергеем Бодровым в Каменске-Уральском

Фото: Владимир Костромин

Стрит-арт с Сергеем Бодровым, который удивил жителей Каменска-Уральского, оказался испорчен. Работу художники завершили на прошлой неделе. Они рисовали пять дней портрет в образе Данилы Багрова. Изображение появилось в парке «Космос».

Накануне вандалы испортили рисунок. Они нанесли на него краской из баллончика мужской половой орган.

- Исправлять граффити, чтобы потом вновь испачкали? К произошедшему мы отнеслись спокойно. Не знаю, почему именно эта работа вызвала такой интерес, - говорит автор рисунка Владимир Костромин.

Теперь жители Каменска-Уральского понадеялись, что записи с камер помогут найти вандалов.

- Пусть эти свободные художники у себя на кухне стены разрисовывают подобными шедеврами. И выкладывают на своих страницах и собирают «лайки», сколько вздумается. А Сергея Бодрова нечего унижать такими карикатурами! – считает Ирина Пампура.

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